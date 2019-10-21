أصالة تعلق على أنباء طلاقها من المخرج طارق العريان
علقت الفنانة السورية، أصالة نصري، على الأنباء المتداولة حول طلاقها من زوجها المخرج، طارق العريان، بسبب فنانة سورية.
وأوضحت أصالة في منشور عبر حسابها في "الإنستغرام"، أن ما حدث بينها وزوجها مجرد خلاف عادي، ولم يصل الموضوع إلى الطلاق، مطالبة الجميع بعدم نشر الشائعات مراعاة لشعورها.
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لاأسمح لأحد بأنّ يتناول علاقتي الخاصّه بزوجي وأبو أولادي ، وأرجو من الجميع عدم اختلاق قصصاً ، لها سوء الصّدى على نفوس وأعين أولادنا ، مثلنا مثل الجميع نختلف ، ولكنّ ونحن في أوج خلافنا (العادي) ، نكنّ لبعض كلّ مشاعر الاحترام والفخر ، فكلّ منّا فعل سحرًا بحياة الآخر، وارتبطنا بأذهان النّاس اثنان بكيان واحد ، وبيننا شراكة ونجاح وأصدقاء وقبل كلّ ذلك أولادنا ، وكرامته منّ كرامتي ، وهو لمّ يخذلني وأنا لنّ أخذله ، وقدّ صان عشرتي وتحمّل انشغالي ، وتغاضى عنّ عيوبي ويرى محاسني ، خلافنا دائماً بسبب انشغالنا ، ولاشيء أكثر ، إنّ كان هناك خبراً لمّا تردّدتُ بإخباركم ، شكراً لسعة صدركم ، وأرجو مراعاة مشاعري 🙏🏻 #أصاله @tarekalarianofficial
ويعتبر هذا أول تعليق للفنانة السورية أصالة على هذا الموضوع، بعد انتشار العديد من التقارير التي أكّدت انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان خلال الأيام الماضية، بسبب "علاقته بفنانة سورية"، حسبما أشيع.
يذكر أن أصالة والعريان متزوجان منذ 13 عاما وأنجبا طفلين توأم، هما علي وآدم.
المصدر: RT