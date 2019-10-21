أصالة تعلق على أنباء طلاقها من المخرج طارق العريان

علقت الفنانة السورية، أصالة نصري، على الأنباء المتداولة حول طلاقها من زوجها المخرج، طارق العريان، بسبب فنانة سورية.

وأوضحت أصالة في منشور عبر حسابها في "الإنستغرام"، أن ما حدث بينها وزوجها مجرد خلاف عادي، ولم يصل الموضوع إلى الطلاق، مطالبة الجميع بعدم نشر الشائعات مراعاة لشعورها.

ويعتبر هذا أول تعليق للفنانة السورية أصالة على هذا الموضوع، بعد انتشار العديد من التقارير التي أكّدت انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان خلال الأيام الماضية، بسبب "علاقته بفنانة سورية"، حسبما أشيع.

يذكر أن أصالة والعريان متزوجان منذ 13 عاما وأنجبا طفلين توأم، هما علي وآدم.

المصدر: RT