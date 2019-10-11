الرياض تزدان بالبنفسجي احتفالا بوصول أول فرقة فنية أجنبية للبلاد

تزينت العاصمة السعودية الرياض يوم أمس الخميس باللون البنفسجي الذي يرمز لفرقة البوب الكورية الجنوبية "بي تي إس"، احتفاء بوصول أول فرقة فنية أجنبية لتحيي أول حفلاتها بالمملكة.

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وتحيي الفرقة حفلها الموسيقي اليوم الجمعة في الساعة 7:30 عصرا في إستاد الملك فهد الدولي في الرياض ضمن جولتها العالمية "لوف يورسيلف: سبيك يورسيلف".

وتزينت المباني الرئيسية في الرياض مثل برج المملكة وأبراج العليا وبرج الفيصلية باللون البنفسجي.

وصلت الفرقة إلى الرياض صباح يوم أمس الخميس 10 أكتوبر وسط تصفيق حار من معجبيها، حيث حضرت حوالي 100 من معجبات الفرقة إلى المطار لاستقبال الفرقة لدى وصولها إلى الرياض.

ووقفت المعجبات في صف طويل أمام كشك بيع المنتجات المتعلقة بالفرقة داخل إستاد الملك فهد الدولي وتم بيع بعضها بالكامل في لحظات.

ومساء اليوم نفسه، تجمع معجبو ومعجبات الفرقة خارج موقع البروفة حيث هتفوا بأسماء أعضاء الفرقة كما تجمع بعضهم في فندق يقيم فيه أعضاء الفرقة، فيما زار معجبو الفرقة من الكوريين الجنوبيين العاملين في السعودية الرياض لحضور حفل الفرقة.

وتخطط وكالة "بيغ هيت إنترتينمنت" التي تدير أعمال الفرقة، لإقامة الحفل الموسيقي للفرقة بحجم 30 ألف مقعد.

وفي إطار الاستعدادات لأول حفل موسيقي كبير الحجم للفرقة في الشرق الأوسط، تلقى موظفو الوكالة تدريبا خاصا حول الثقافة الإسلامية واشترت الوكالة العبايات وقدمتها إلى موظفاتها لاحترام الثقافة المحلية وقررت تعديل بعض الرقصات مع أخذ بعين الاعتبار الثقافة المحلية.

المصدر:"يونهاب"