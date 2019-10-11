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تركي آل الشيخ.. "لعبت مع الأسد"

الثقافة والفن

تركي آل الشيخ..
تركي آل الشيخ
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كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، عن إطلاق ألبوم غنائي مع الفنان عمرو مصطفى، "تحدى به كل الفنانين والموزعين في العالم العربي".

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وتحدى تركي آل شيخ عبر "فيسبوك" فناني وموزعي الوطن العربي، وكتب قائلا: "ألبومي مع الفنان الكبير عمرو مصطفى تحد منا لكل فناني وموزعي الوطن العربي".

ويحمل الألبوم عنوان "لعبت مع الأسد"، ويضم أغاني بعنوان "ما يهمنيش"، و"أسيب ما اتسابش"، و"مفيش غيري"، و"غدارة"، و"سلمي"، و"اسمع الكلام"، و"هتوحشنا".

ويعتبر الألبوم عودة غنائية قوية لعمرو مصطفى، بعد غياب 10 سنوات، إذ سيتم طرحه اليوم.

وشارك في الألبوم العديد من موزعي الموسيقى العالميين مثل R3HAB، Emrah Karaduman، Afrojack.

المصدر: "الأهرام"

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