ابنة الفنان المصري طلعت زكريا تكشف سبب تدهور حالته الصحية قبل وفاته بساعات

توفي الفنان المصري، طلعت زكريا، اليوم الأربعاء، عن عمر ناهز 58 عاما، حيث دخل المستشفى قبل ساعات من وفاته، فيما كشفت ابنته سبب تدهور حالته الصحية قبيل وفاته.

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ووفقا لابنة الفنان المصري، إيمي طلعت زكريا، فقد تعرض والدها لأزمة صحية، دخل على إثرها إلى أحد المستشفيات، وسط قلق أسرته التي طالبت جمهوره ومحبيه بالدعاء له.

وكشفت إيمي أن سبب تدهور الحالة الصحية لوالدها هو السجائر، مؤكدة أنها تسببت في إصابته بأمراض عديدة وليس أمراض الرئة على وجه التحديد.

ولد الفنان المصري طلعت زكريا في 29 مارس 1960، في الإسكندرية. وفي سبتمبر 2007 أصيب بالتهاب في أحد شرايين الدماغ ما أدى إلى دخوله بغيبوبة، لكنه تعافى منها لاحقا. وحقق فيلمه طباخ الريس إيرادات جيدة.

المصدر: أخبار اليوم