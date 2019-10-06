فيفي عبده تنشر فيديو لرقصة على أنغام عراقية

نشرت الفنانة المصرية المشهورة، فيفي عبده، فيديو لوصلة رقص على أنغام أغنية عراقية.

وعلقت عبدو على مقطع الفيديو الذي ظهرت فيه وهي ترقص مندمجة مع الأغنية، مدونة: "يا مساء الفل من مصر أم الدنيا للعراق الحبيبة بحبك أوي يا شعب العراق".

كما نشرت في الرابع من أكتوبر مقطع فيديو وهي ترقص علقت عليه قائلة: "من مصر أم الدنيا لشعب العراق اللي يحبوا من كل قلبي بحبكو".

وانتقد البعض في تعليقات نشر الفنانة المصرية للفيديو في ظل ما يمر به العراق من مظاهرات سقط خلالها ضحايا.

المصدر: RT + إنستغرام