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مجموعة قصصية مصرية جديدة تترجم إلى الروسية

الثقافة والفن

مجموعة قصصية مصرية جديدة تترجم إلى الروسية
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"لوجي يجب أن تعاقب" ترجمة روسية لمجموعة قصصية مصرية
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صدرت عن دار نشر "آرت هاوس ميديا" Art House Media في موسكو الترجمة الروسية للمجموعة القصصية "سعادة السوبر ماركت" للروائية المصرية، ضحى عاصي.

وكانت الطبعة الأولى للمجموعة قد صدرت عن دار ميريت عام 2009 ، وقد اختارت المترجمة، منى خليل، عنوان "لوجي يجب أن تعاقب" للطبعة الروسية للمجموعة.

مجموعة قصصية مصرية جديدة تترجم إلى الروسية
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الروائية المصرية/ ضحى عاصي
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وتتناول المجموعة 10 قصص لشخصيات مأزومة، فشلت في التكيف مع الواقع، عاجزة عن الوصول إلى حلم السعادة الآن وهنا، حيث تواجه هذه الشخصيات صعوبة في التواصل مع الآخرين، على خلفية واقع اقتصادي وسياسي واجتماعي متغير، فلا تكاد تدرك من يتغير بالنسبة لمن، وما السر وراء عدم تحقق الأحلام، أهو الواقع الصعب والمتغير، أم هو ضعف الإرادة والهزيمة في صراع النفس، حتى باتت الانتصارات اليومية الصغيرة بمثابة نصر مبين.

وضحى عاصي هي قاصة وروائية، صدرت لها مجموعتان قصصيتان هما: فنجان قهوة، عن دار نشر شرقيات عام 2007، وسعادة السوبرماركت، عن دار ميريت للنشر عام 2009، ورواية 104 القاهرة عن دار بيت الياسمين للنشر عام 2016، بالإضافة إلى كتاب "محاكمة مبارك بشهادة السيدة نفيسة" في علم الاجتماع السياسي، عن دار نهضة مصر عام 2012.

المصدر: RT

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