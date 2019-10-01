محمد هنيدي يكشف حقيقة صورته مع إعلامي إسرائيلي

ردّ الفنان المصري الشهير، محمد هنيدي، على أحد مستخدمي موقع "تويتر" بعد أن انتقده الأخير على ظهوره في صورة مع إعلامي فلسطيني يحمل الجنسية الإسرائيلية في مهرجان الجونة السينمائي.

وكان أحد مستخدمي تويتر قد حمّل تغريدة على "تويتر" تظهر صورة الفنان، محمد هنيدي، برفقة الإعلامي الإسرائيلي الجنسية، شادي بلان، وكتب في التغريدة " مقدم البرامج الإسرائيلي شادي بلان في ضيافة مهرجان الجونة السينمائي منذ أيام ليه كدا يا هنيدي.. دا أنا بحبك والله".

. مقدم البرامج الإسرائيلي شادي بلان في ضيافة مهرجان الجونة السينمائي منذ أيام

ليه كدا يا @OfficialHenedy دا انا بحبك والله 🤦‍♂️🤦‍♂️ pic.twitter.com/XLnD4gNPXy — Mido Hegazy (@MidoHeg85070934) 30 сентября 2019 г.

وبدوره ردّ هنيدي على تلك التغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر وقال: " انا ماعرفش مين اصلا ده .. انا اتصورت مع الاف الأشخاص هناك وأكيد أي حد جاي يتصور معايا وانا في مصر ومهرجان مصري مش هقوله طلّع بطاقتك".

وتجدر الإشارة إلى أن الفنان، هنيدي، كان قد حصل على جائزة الإنجاز الإبداعي عن مجمل أعماله التي عرضت في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة التي عقدت منذ أيام.

المصدر: وكالات مصرية