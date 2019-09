توفي مارك زاخاروف المدير الفني لمسرح لينكوم الروسي، حامل لقب "فنان الشعب" السوفيتي، وذلك في موسكو عن 86 عاما بعد صراع مع المرض.

ونقلت وكالة "تاس" عن مارك فارشافر مدير مسرح لينكوم أن "زاخاروف توفي اليوم بعد مرض طويل ليرحل بذلك آخر الموهينيين".

ونقل مارك زاخاروف في 20 أغسطس الماضي إلى المستشفى بسبب التهاب رئوي وفي 9 سبتمبر خرج منه.

وعزى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الوسط الفني وعائلة زاخاروف بوفاته.

ولد زاخاروف عام 1933 وفي 1973 تم تعيينه مديرا فنيا لمسرح الكومسومول اللينيني في موسكو الذي أصبح منذ 1990 مسرح "لينكوم".

وعلى مدار 45 عاما، أخرج أكثر من 40 عرضا مسرحيا، منها: "سمسم"، "جونو وأفوس"، "ثلاث فتيات بالأزرق"، و"صلاة ميموريال"، و"يوم مجنون" أو "زواج فيغارو"، و"جيستر بالاكيرف"، و"شيري أورشارد"، و"زواج"، و"بير جينت". ومن بين الأعمال السينمائية التي أخرجها فيلم Ordinary Miracle و The Same Munchausen وFormula of Love.

المصدر: RT