شيرين تقبل يد زوجها على المسرح وتثير جدلا في الشبكات الاجتماعية
أحيت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، أولى حفلاتها، بعد غياب طويل، ضمن فعاليات الاحتفالات باليوم الوطني السعودي الـ 89، مثيرة ضجة جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وصرحت شيرين أثناء تواجدها على المسرح بمدينة جدة، قائلة: "أنا مش بعرف أتكلم أوي وأخدت عهد على نفسي إني متكلمش ومقولش رأيي مقولش أي حاجة أنا بحس بيها.. لكن إحنا في وضع دلوقت لازم نقول فيه كلمة حق وأنا نفسي حسام جوزي يساعدني فيها، هو هنا وأنا أحبه يشاركني الكلمة دي عشان دي رسالة وهو شخص مثقف وواعي".
المقطع الذي قتل النسويات— فيصل والسلام (@FFFBOOM3) September 24, 2019
شيرين في حفل اليوم الوطني pic.twitter.com/23VGVVp2Fz
ليه البعض شان حملة استنكار على شيرين انها قبلت يد زوجها ؟!!— حمامة (@Hamama0123) September 24, 2019
إذا هو يستاهل أقبل يده وأقبل يده وبعد أقبل يده 🤗
وطلبت شيرين من زوجها، الفنان حسام حبيب، الصعود إلى المسرح، واستقبلته بتقبيل يده، ما أثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، بين مؤيد ومعارض لهذه الحركة ولعدم قدرتها على الكلام مجددا على المسرح.
وشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا، والذي يأتي بعد غياب طويل لشيرين عن إحياء الحفلات، عقب عدة أزمات تتعلق أغلبها بتصريحاتها المثيرة للجدل على المسرح.
مبالغة من #شيرين انها تبوس إيد زوجها على المسرح صراحة بلا طعمة! شو رأيكم!؟ @sherinepic.twitter.com/2bsVnQKZsy— Dory Zoughaib (@doryzogheib) September 24, 2019
وبكت الفنانة المصرية خلال حديث زوجها عن حبه لبلده الثاني السعودية، الذي أكد أنها البلد الثاني للمصريين، وقال: "أحب أوجه كلمة لبلدنا مصر وجيشنا ورئيسنا ونقولهم إحنا في ظهركم ومعاكم"، حيث قطعت شيرين حديثه، وهي تبكي، قائلة: "اللي ملوش كبير بيشتريله كبير واحنا عندنا كبير".
كما كان الحفل الغنائي في السعودية، فرصة لشيرين لنفي الشائعات الرائجة مؤخرا حول حملها.
#شيرين تُفاجئ الجمهور وتكشف حقيقة حملها من زوجها حسام حبيب على المسرح #اليوم_الوطني_السعودي#همة_حتى_القمة#شيرين_في_جدة#روتانا_موسيقىpic.twitter.com/aoJ5Gihf4H— روتانا موسيقى (@RotanaMousicaTV) September 23, 2019
حرام وين وصلت شيرين!— ZEINĄ (@Zeina_Elissian) September 24, 2019
مين خبرها انو الفنان بس صوت وأغاني!
لازم تشتغل على حديثها متل ما بتشتغل على أغانيها لأن هيي بالنهاية شخص بالغ راشد والمفروض تعبّر بشكل صحيح مش تطلب من زوجها يحكي عنها.
هَزُلَت.#شيرين_في_جدهhttps://t.co/ehD0XhSa2K
المصدر: وكالات