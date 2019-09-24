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شيرين تقبل يد زوجها على المسرح وتثير جدلا في الشبكات الاجتماعية

الثقافة والفن

شيرين تقبل يد زوجها على المسرح وتثير جدلا في الشبكات الاجتماعية
instagram@sherine
شيرين عبد الوهاب
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أحيت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، أولى حفلاتها، بعد غياب طويل، ضمن فعاليات الاحتفالات باليوم الوطني السعودي الـ 89، مثيرة ضجة جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وصرحت شيرين أثناء تواجدها على المسرح بمدينة جدة، قائلة: "أنا مش بعرف أتكلم أوي وأخدت عهد على نفسي إني متكلمش ومقولش رأيي مقولش أي حاجة أنا بحس بيها.. لكن إحنا في وضع دلوقت لازم نقول فيه كلمة حق وأنا نفسي حسام جوزي يساعدني فيها، هو هنا وأنا أحبه يشاركني الكلمة دي عشان دي رسالة وهو شخص مثقف وواعي".

وطلبت شيرين من زوجها، الفنان حسام حبيب، الصعود إلى المسرح، واستقبلته بتقبيل يده، ما أثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، بين مؤيد ومعارض لهذه الحركة ولعدم قدرتها على الكلام مجددا على المسرح.

وشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا، والذي يأتي بعد غياب طويل لشيرين عن إحياء الحفلات، عقب عدة أزمات تتعلق أغلبها بتصريحاتها المثيرة للجدل على المسرح.

وبكت الفنانة المصرية خلال حديث زوجها عن حبه لبلده الثاني السعودية، الذي أكد أنها البلد الثاني للمصريين، وقال: "أحب أوجه كلمة لبلدنا مصر وجيشنا ورئيسنا ونقولهم إحنا في ظهركم ومعاكم"، حيث قطعت شيرين حديثه، وهي تبكي، قائلة: "اللي ملوش كبير بيشتريله كبير واحنا عندنا كبير".
كما كان الحفل الغنائي في السعودية، فرصة لشيرين لنفي الشائعات الرائجة مؤخرا حول حملها.

المصدر: وكالات

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