موسيقار مصري يخاطب الشاعر الراحل صلاح جاهين

يقدم المؤلف الموسيقي المصري، راجح داوود، على خشبة مسرح دار الأوبرا المصرية مساء اليوم حفلا يهدي فيه مؤلفاته إلى شاعر الرباعيات، صلاح جاهين.

ويشمل الحفل المؤلفات التي كتبها راجح داوود للسينما، وغيرها من المؤلفات السيمفونية التي كتبها للأوركسترا السيمفوني، كمؤلفات مستقلة. لكن ما يميز الحفل الليلة، هو مقطوعة استلهمها داوود من الأشعار الشهيرة للراحل، صلاح جاهين، والتي أطلق عليها "الرباعيات"، حيث سيقوم الشاعر، جمال بخيت، بدور الراوي، بينما تتحاور معه آلة الفلوت، التي تعزفها عازفة الفلوت، صفاء عبد الرحمن، على خلفية مجموعة الوتريات بأوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو، ناير ناجي.

ويقول راجح داوود: "إن رباعيات صلاح جاهين من أجمل القوالب التي لامست الوجدان، وتجسدت من خلالها عبقريته الشعرية، وكنوز الكلمات التي تركها وأصبحت مصدرا للإبداع والإلهام في شتى المجالات الفنية".

كما أضاف داوود أن اختياره لآلة الفلوت، تعبيرا عن هذه الروائع الشعرية، لدفء صوت هذه الآلة، وحميمية نغماتها، ما يخلق مع الآلات الوترية المصاحبة حوارا إنسانيا عميقا يسمو بالوجدان والمشاعر.

إقرأ المزيد

كما يضم برنامج الليلة أيضا أشهر ما كتب المؤلف الموسيقي المصري للسينما، وخاصة الـ "باساكاليا" للعود والأرغن والأوركسترا الوتري، التي يشارك فيها بالعزف على آلة الأرغن.

وفي حوار خاص لـ RT أعرب راجح داوود عن سعادته بتحقيق أحد أحلامه بالكتابة الموسيقية "إلى صلاح جاهين"، وقال إنه يشعر مع كل سنة تمر، كيف جسد جاهين مشاعره، وكأنه صديق حميم، ود لو يخاطبه من خلال الموسيقى، بل وكتب له رسالة سيرفقها مع برنامج حفل الليلة:

"من راجح إلى صلاح..

تعدّ رباعياتك من أجمل القوالب التي لمعت فيها موهبتك بكل توهجها، وتجسّدت حكمتك وفلسفتك في الحياة.. ومضات متألقة تلمس وجداننا بحب وعمق وأصالة.

ألهمتني تلك الرباعيات ذلك العمل المتواضع، الذي آثرت أن أقدمه من خلال راوٍ، تحاوره بحميمية وصدق آلة الفلوت التي أعشق صوتها، فتحضنهما مجموعة من الآلات الوترية لتمنح حوارهما بعدا إنسانيا عميقا، أتمنى أن يتسق وعمق كلماتك يا عمنا الجميل الخالد."

المصدر: RT