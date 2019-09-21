قال الفنان المصري، أحمد فهمي، إن زوجته الفنانة، هنا الزاهد، تخضع لمراقبة في أحد مستشفيات سنغافورة بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة.

وأكد فهمي أن الأطباء أبلغوه أن زوجته ستخضع للمراقبة مدة 3 أيام، وفي حال عدم تحسن وضعها الصحي، ستخضع لتدخل جراحي، دون أن يذكر سبب تدهور حالتها الصحية.

وأشار في تعليق نشره في صفحته على "فيسبوك" إلى أن مجموعة من الأطباء في مصر يتابعون حالة الفنانة هنا.

وهذه المرة الثالثة التي تدخل فيها الفنانة إلى المستشفى خلال قضائها شهر العسل رفقة أحمد فهمي بعد أن ارتبطا مؤخرا.

المصدر: RT