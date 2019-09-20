افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بحضور نجوم الفن (فيديو)

انطلقت مساء أمس فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، والتي سوف تستمر حتى 27 من سبتمبر الجاري، وسط حضور غفير من نجوم ونجمات السينما المصريين والعرب والأجانب.

وحظيت فقرة الفنانة فايا يونان متمثلة في أغنية "بنلف" بتفاعل الجمهور، حيث كانت بمثابة مرثية للفنانين الذين رحلوا عن عالمنا في العام الماضي: المخرج عمر الشيخ، السيناريست جابر عبدالسلام، مهندسة الديكور أمل سليمان، الفنانة الكبيرة محسنة توفيق، ، فوزية عبدالعليم، حسن كامي، المخرج سيد سعيد، عادل الميهي، محمد نجم، يوسف شريف رزق الله، فاروق الفيشاوي، عزت أبوعوف.

كما عرض المهرجان فيلما قصيرا عن المشوار السينمائي للمخرجة الفلسطينية، مي المصري، قبل منحها جائزة الإنجاز الإبداعي التي سلّمها لها المخرج الفلسطيني، هاني أبو أسعد.

تعليقا على الافتتاح صرح مدير مهرجان الجونة السينمائي، انتشال التميمي، أن المهرجان بات عامل جذب لمنتجع الجونة السياحي، وأنه فخور بالنجاح الذي حققه المهرجان في الأعوام الماضية، ويحلم بأن يكون المهرجان جسرا لكل العالم، مشيرا إلى أن إدارة المهرجان حرصت على أن تتضمن الدورة الحالية من المهرجان أفلاما جديدة، فازت بجوائز في أكبر المهرجانات العالمية، كما يشهد المهرجان هذا العام فعاليات أخرى تشمل إقامة حفل موسيقي، يشترك فيه 70 موسيقيا من معظم دول العالم، وتوجه التميمي بالشكر لكل من ساهم في نجاح المهرجان، ووعد بأن تكون الدورة القادمة من المهرجان في قصر المؤتمرات الذي يتم إعداده لذلك من الآن.

ووقع اختيار المهرجان على فيلم "آد أسترا" Ad Astra ليكون فيلم الافتتاح، وهو من إخراج جيمس غراي، وبطولة براد بيت، وتومي لي جونز، روث نيجا، دونالد سثرلاند، جيمي كينيدي، وتدور أحداث الفيلم حول مهندس في فصيل عسكري يبحث عن والده المختفي في المجرة، بعدما ضاع أثره قبل 20 عاما خلال مشاركته في مهمة بحث فضائية.

المصدر: المصري اليوم