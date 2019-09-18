تركي آل الشيخ ينفعل على مذيعة "كلام نواعم" لـ"عنصرية" ضد إعلامي مصري

نشرت الكاتبة الصحفية والروائية السعودية، سمر المقرن، في حسابها على "تويتر" تغريدة تعترض فيها على مقطع فيديو نشره تركي آل الشيخ للإعلامي المصري، عمرو أديب، فرد تركي آل الشيخ بصرامة.

ما اسمح لك ... ومو انتي الي تختاري من احط ومن لا! وياليتك ركزتي في المحتوى — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) September 17, 2019

استنكرت الكاتبة الصحفية، وإحدى مذيعات برنامج "كلام نواعم"، عدم اختيار تركي آل الشيخ لمذيع سعودي بدلا من أديب، حيث أنه يسعى إلى "الدراهم" فقط، ولن يلبث أن ينقلب إذا ما توقفت. أما المواطن السعودي فلا يباع ولا يشترى، على حد تعبيرها. فرد آل الشيخ: "ما اسمح لك... ومو انتي اللي تختاري من احط ومن لا! ويا ليتك ركزتي في المحتوى".

وكان الإعلامي المصري قد عرض في برنامجه "الحكاية" على قناة MBC مصر برنامج هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية لليوم الوطني الـ 89، التي يترأسها تركي آل الشيخ.

ويجيك واحد في الأخير يقول ما فيه إلا حفلات غنائية !🔥🔥🔥 pic.twitter.com/OxfEx1zpto — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) September 17, 2019

وتحدث أديب عن البرنامج الذي تجري فعالياته في جميع مدن المملكة، والذي يستحقه الشعب السعودي، بينما لا تتضمن هذه الفعاليات حفلات موسيقية وغنائية فحسب، على حد تعبير الإعلامي المصري، بل تتضمن ألعابا نارية، ورقصة العرضة، وتجارب للمواطنين السعوديين في مجالات التراث والفنون التشكيلية وشتى ألوان المواهب.

وأكّد عمرو أديب على أن قوة المنطقة العربية إنما تستند إلى قوة المثلث: مصر والسعودية والإمارات، وهو مثلث في غاية الأهمية.

المصدر: تويتر