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أنزور ينفي ما يتم تداوله عن تعرضه للضرب على خلفية "دم النخل"

الثقافة والفن

أنزور ينفي ما يتم تداوله عن تعرضه للضرب على خلفية
AFP
المخرج ونائب رئيس مجلس الشعب السوري نجدة أنزور
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نفى المخرج ونائب رئيس مجلس الشعب السوري نجدة أنزور، ما يتم تداوله منذ يوم السبت حول تعرضه للضرب على خلفية فيلم "دم النخل".

جاء ذلك عبر تسجيل قصير نشره المدير التنفيذي لمجلس الأعمال الروسي السوري علي يوسف، قال فيه أنزور، إن كل ما يتم تداوله هي "إشاعات فيسبوكية".

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وأكد يوسف في تعليقه على التسجيل، عدم صحة أنباء تعرض أنزور للضرب "على يد أحد الجنود عند حاجز للجيش بضواحي العاصمة دمشق"، حسبما ذكرت عدة صفحات أمس وأرفقت خبرها ذاك بصورة لأنزور وهو في المستشفى.

وأكد يوسف أنه تحدث إلى أنزور الذي قال له "إن الصورة المنشورة مع الخبر هي صورة قديمة، وأن الخبر ملفق وغير صحيح".

أسامة يونس – دمشق

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