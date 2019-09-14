حصل السوري معتصم النهار واللبنانية نادين نسيب نجيم على جائزة أفضل ممثل وممثلة بناء على تصويت الجمهور في "مهرجان الفضائيات العربية" الذي أقيم في القاهرة ليل أمس.

ونشرت نادين عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستغرام فيديو اعلان حصولها على جائزة أفضل ممثلة عربية لهذا العام.

وتوافد عدد كبير من نجوم الفن على مقر حفل مهرجان الفضائيات العربية لعام 2019، لتكريمهم عن الأعمال التي قدموها خلال العام المنصرم، في الحفل الذي يقام بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

ونشرت الإعلامية المصرية إنجي علي مقاطع فيديو ظهرت فيها وهي تعبر عن إعجابها الكبير بالفنان السوري معتصم النهار، لذلك لم تتوان عن القول لزوجته بالصوت والصورة: "أنا بموت في زوجك".

الفنان النهار قصد الحفل برفقة زوجته فقامت المذيعة المصرية انجي علي التي كانت تقدم الحفل بالمباركة له على فوزه بالجائزة ونشرت مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تقول لزوجة معتصم: "أنا بموت في زوجك".

وكانت انجي علي قد تعرّضت منذ فترة لانتقادات بسبب مقطع الفيديو الذي نشرته وهي تقوم بتقبيل واحتضان معتصم خلال استضافتها له في برنامجها الاذاعي قبل مدة، ولكنها اضطرت بسبب التعليقات القاسية والانتقادات لحذف الفيديو عن صفحتها في "انستغرام".

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي