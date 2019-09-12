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طلاق الفنانة السورية إمارات رزق من زوجها الفنان حسام جنيد

الثقافة والفن

طلاق الفنانة السورية إمارات رزق من زوجها الفنان حسام جنيد
Screenshot/ Youtube
الفنانة إمارات رزق
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كشفت الممثلة السورية، إمارات رزق، انفصالها عن زوجها الفنان حسام جنيد، بعد زواج دام ست سنوات.

وكتبت رزق في صفحتها على "فيسبوك" منشورا قالت فيه إن "أبغض الحلال عند الله الطلاق، لكنه تم بيني وبين حسام، أتمنى التوفيق لـ "أبو وطن"، وإن شاء الله ستكون حياته المستقبلية أحسن بالنسبة له ولي".

وطلبت رزق من متابعيها عدم طرح أي أسئلة أو وضع تعليقات بخصوص موضوع طلاقها.

من جهته، أعلن حسام جنيد أيضا عن الانفصال، من خلال منشور كتبه على صفحته على موقع "فيسبوك"، كما تمنى التوفيق لـ "أم وطن"، وأن يكون القادم في الحياة أفضل لهما.

يذكر أن للطليقين طفلان هما وطن وإحساس، وقد سبق لهما أن عاشا خلافات عائلية في السنة الماضية.

المصدر: "فيسبوك" + وكالات

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