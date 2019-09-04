طمأنت الإعلامية فجر السعيد محبيها على صحتها مؤكدة تماثلها للشفاء، رغم صعوبة الحالة التي مرت بها وأدخلتها الغيبوبة، وشكرت أمير الكويت وملك السعودية وفنانة عربية وقفت معها.

وقالت في اتصال هاتفي مع برنامج "هنا الكويت" على قناة "سكوب"، إنها تحتاج نحو شهرين لتجتاز مرحلة إعادة التأهيل الصحي وتستعيد القدرة على السير والحركة بشكل طبيعي.

وتوجهت حسب صحيفة الأنباء الكويتية بالشكر إلى كل أهل الكويت وأميرها وولي عهده وكل من وقف معها في أزمتها.

وكانت الإعلامية الكويتية مي العيدان، كشفت عبر حسابها على "إنستغرام" آخر تطورات الحالة الصحية للإعلامية فجر السعيد، مشيرة إلى أنها ستعاود الظهور على الشاشة قريبا.

وأضافت: "يا لله الحين رجعت الدنيا حلوة.. أخيرا رحلت الأيام الثقيلة".

يذكر أن فجر السعيد، قد دخلت غرفة العمليات في مستشفى خاص بالكويت، وأجرت عملية "تحويل مسار" لكن انعكاسات العملية أدت إلى تسمم حاد في الدم، ما أثر على الوظائف الحيوية وتم نقلها للعلاج في باريس.

تحدثت فجر السعيد، عن تفاصيل وتطوّرات حالتها الصحية، وقالت: "أوجه الشكر لصاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، وكل أفراد الشعب الكويتي المتفقة والمختلفة معاهم بالرأي".

وفجرت السعيد مفاجأة بكشفها عن سؤال الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان عليها ومتابعة حالتها، وقالت: "أتوجه بالشكر أيضا لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد المملكة العربية السعودية على السؤال والاهتمام من بداية أزمتي حتى اليوم لم يتوقف مكتبه عن السؤال عني بشكل يومي".

بعد تحسن حالتها الصحية وبكلمات مؤثرة نابعة من القلب، الإعلامية الكويتية القديرة #فجر_السعيد تشكر الفنانة #احلام على وقفتها معها طوال فترة المرض عبر مداخلة هاتفية لها مع قناة #سكوب من المستشفى في #فرنسا

-@AhlamAlShamsi | @AlsaeedFajerpic.twitter.com/Tq2TURORCY — Ahlam Media | أحلام ميديا (@Ahlam_Media) September 3, 2019

ولم تتمكن فجر من أن تمنع نفسها من البكاء وهي تتحدث عن دعم صديقتها الفنانة الإماراتية أحلام لها في محنتها، قائلة: "وشكر خاص لأختي وصديقتي وحبيبتي وقطعة من قلبي الفنانة الكبيرة أحلام اللي ما تركتني لحظة من أول يوم مرضي.. هذه الإنسانة العنوان الرئيسي لها هو الوفاء.. مهما مدحتها لم أوفها حقها.. لأنه في لحظة ما حسيت إني نهايتي قربت لقيتها جنبي".

المصدر: مواقع التواصل