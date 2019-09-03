 
مباشر
عاجل
ظريف: سنبني مستقبلنا مع الاتفاق النووي أو بدونه لدينا الكثير من الخيارات

RT تتذكر اللقاء الأخير مع المترجمة إيمان فاليريا بوروخوفا

الثقافة والفن

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mcoh

عقب رحيل المترجمة فاليريا (إيمان) بوروخوفا، صاحبة الترجمة التفسيرية للقرآن الكريم إلى اللغة الروسية، يتذكر موقع RT، اللقاء الذي أجراه الزميل خالد رشد معها.

جاء اللقاء في إطار برنامج "لقاء الأسبوع" الذي كان يقدمه رشد، واستضاف فيه المترجمة المخضرمة، لا بوصفها والدته، وإنما بوصفها عضو الأكاديمية الروسية للعلوم الطبيعية، وأستاذ جامعة القاهرة، وعضو اتحاد الكتاب الروس، عضو أكاديمية العلوم الإنسانية، حائزة على ميدالية "في سبيل الوحدة الدينية" من الإدارة الدينية لمسلمي الإقليم الأوروبي في روسيا، ومترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الروسية.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

عدد "اللايكات" قد يختفي من فيسبوك.. ما علاقة الإدمان بهذا القرار؟!