RT تتذكر اللقاء الأخير مع المترجمة إيمان فاليريا بوروخوفا

عقب رحيل المترجمة فاليريا (إيمان) بوروخوفا، صاحبة الترجمة التفسيرية للقرآن الكريم إلى اللغة الروسية، يتذكر موقع RT، اللقاء الذي أجراه الزميل خالد رشد معها.

جاء اللقاء في إطار برنامج "لقاء الأسبوع" الذي كان يقدمه رشد، واستضاف فيه المترجمة المخضرمة، لا بوصفها والدته، وإنما بوصفها عضو الأكاديمية الروسية للعلوم الطبيعية، وأستاذ جامعة القاهرة، وعضو اتحاد الكتاب الروس، عضو أكاديمية العلوم الإنسانية، حائزة على ميدالية "في سبيل الوحدة الدينية" من الإدارة الدينية لمسلمي الإقليم الأوروبي في روسيا، ومترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الروسية.

المصدر: RT