جاء الكاتب البريطاني من أصل هندي سلمان رشدي، والكاتبة التركية إليف شفق ضمن القائمة القصيرة لمرشحي جائزة البوكر البريطانية للرواية، التي أعلن عنها اليوم الثلاثاء.

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وكان رشدي قد فاز بالجائزة من قبل في العام 1981 عن روايته "أطفال منتصف الليل"، كما فازت بها إحدى المرشحات هذه المرة أيضا الكاتبة الكندية مارغريت آتوود عام 2000 عن روايتها "القاتل الأعمى".

والروايات الست التي صعدت إلى القائمة القصيرة هي:

مارغاريت آتوود (كندا) - "الوصايا"

لوسي إيلمان (الولايات المتحدة الأمريكية - بريطانيا) - "بط، نيوبيري بورت"

برناردين إيفاريستو (بريطانيا) - "فتاة، امرأة، وآخرون"

تشيغوزي أوبيوما (نيجيريا) - "أوركسترا الأقليات"

سلمان رشدي (بريطانيا) - "كيشوت"

إليف شفق (تركيا) – "10 دقائق و38 ثانية في هذا العالم الغريب"

Margaret Atwood - The Testaments

Lucy Ellmann - Ducks, Newburyport

Bernardine Evaristo - Girl, Woman, Other

Chigozie Obioma - An Orchestra of Minorities

Salman Rushdie - Quichotte

Elif Shafak - 10 Minutes 38 Seconds in This Strange World

ومن المزمع إعلان الرواية الفائزة 14 أكتوبر المقبل، حيث يحصل الفائز على جائزة قدرها 50 ألف جنيه إسترليني، بالإضافة طبعا إلى التقدير الأدبي الرفيع، وزيادة نسبة المبيعات من الرواية حول العالم.

المصدر: BBC