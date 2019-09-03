رانيا يوسف تروج لـ "ليلة حب" بالنقاب (فيديو)

نشرت الفنانة رانيا يوسف التي أثارت جدلا بإطلالاتها الجريئة، صورة لها وهي ترتدي النقاب في الإعلان الترويجي لفيلمها الجديد "ليلة حب".

وأعلنت عن مشاركة هذا الفيلم ضمن فعاليات مهرجان "Aarhus Arab" في فئة الأفلام الروائية القصيرة في المسابقة الرسمية للمهرجان.

وتدور أحداث فيلم "ليلة حب" في إطار التشويق، حيث تلتقي مجموعة من الأقارب بعد مرور 10 سنوات، ويكتشف كل من الآخر أن شخصيته تغيرت تماما.

ويشارك يوسف في الفيلم، نور محمود، هبة مجدي، رانيا منصور، سمر جابر، سيف هاني، أميرة الشريف، ممدوح الشناوي، أحمد سليم، من كتابة رانيا البشبيشي، سيناريو وإخراج رضا عبدالرازق.

وكان المحامي المصري سمير صبري، قد تقدم ببلاغ قبل أشهر للنائب العام، ضد الفنانة يوسف بسبب فستان كاشف ارتدته خلال حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ40، مؤكدا أن "مظهرها لا يتفق مع تقاليد المجتمع المصري وعاداته، وأساء لدور المهرجان ولسمعة المرأة المصرية بصفة خاصة"، حيث طالب بإحالتها للمحاكمة.

المصدر: وسائل التواصل الاجتماعي