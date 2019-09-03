نشر الطبيب النفسي لأصالة وعدد من مشاهير الفنانين، مصطفى النحاس، في صفحته على "إنستغرام" صورة لعائلته مع أصالة وأبنائها، معبرا عن سعادته بألبومها الجديد.

كتب النحاس عن أصالة: "زي ما كانت مغطية آدم بفستانها، أصالة عندها القدرة إنها تغمر ملايين بمحبتها ومشاعرها. وإنت قاعد معاها ما ينفعش تحس غير إنها واحدة من عيلتك قريبة ومهتمة بكل تفصيلة. وصعب تتخيل إن الأم البسيطة دي ممكن تتحول لأسطورة أول ما بتغني.

لما تسمع بقى ألبومها الجديد تحس بحالة سعادة ودهشة وتلاقيه بيلعب على أوتار مشاعرك. وأنا عايش حالة السعادة دي عندي أفكار كتير عن كل أغنية ححكيلكم عنها. بس قولت أشارككم فرحتي بالألبوم ومحبتي وفرحتي بيها #في_قربك

إقرأ المزيد

من جانبها ردت أصالة على طبيبها النفسي: "الله يسعد قلبك دكتوري الحبيب".

وقد صدر مؤخرا ألبوم أصالة الجديد "في قربك" كاملا على قناة الفنانة الخاصة على موقع "يوتيوب"، وطرح الألبوم (10 أغان) دفعة واحدة، وسط انتشار واسع ومشاهدات تخطت حاجز العشرين مليون للأغاني مجتمعة. بينما تصدرت أغنيتا "مبقاش سر" و"نكتة بايخة" قائمة أكثر المشاهدات.

وكتبت الفنانة في بداية أغنية "في قربك" إهداء: "إلى أولادنا الذين أرغمونا بتطور فكرهم على تطوير موسيقانا". وأغنية "في قربك" من كلمات محمد سرحان، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع ووتريات فهد، وتنفيذ وتريات تامر غنيم، وغيتار شريف فهمي، ومهندس صوت محمد إسماعيل.

المصدر: إنستغرام+يوتيوب