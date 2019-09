View this post on Instagram

زي ماكانت مغطية آدم بفستانها أصاله عندها القدرة إنها تغمر ملايين بمحبتها وبمشاعرها، وأنت قاعد معاها ماينفعش تحس غير إنها واحدة من عيلتك قريبة ومهتمة بكل تفصيلة، وصعب تتخيل إن الأم البسيطة دي ممكن تتحول لأسطورة أول مابتغني. لما تسمع بقى ألبومها الجديد تحس بحالة سعادة ودهشة وتلاقيه بيلعب على أوتار مشاعرك، وانا عايش حالة السعادة دي عندي أفكار كتير عن كل أغنية ححكيلكم عنها، بس قولت أشارككم فرحتي بالألبوم ومحبتي وفرحتي بيها ❤️❤️ #اصاله #في_قربك