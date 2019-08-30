 
مباشر

مصر.. عرض وثائق نادرة للكاتب المصري نجيب محفوظ بـ"ختم النسر"

الثقافة والفن

مصر.. عرض وثائق نادرة للكاتب المصري نجيب محفوظ بـ
Reuters
نجيب محفوظ
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mc0m

ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية في مصر، الأحد المقبل، معرضا بعنوان "نجيب محفوظ.. بختم النسر" وذلك بمناسبة الذكرى الـ13 لوفاة الأديب العالمي الحائز جائزة نوبل في الآداب.

مصر.. عرض وثائق نادرة للكاتب المصري نجيب محفوظ بـوثيقة نادرة لنجيب محفوظ
إقرأ المزيد
صورة نادرة لنجيب محفوظ
صورة نادرة لنجيب محفوظ

وذكر الصندوق أن المعرض يتضمن أكثر من 70 وثيقة من الوثائق الحكومية التي تحمل ختم النسر والمأخوذة من كتاب "ختم النسر"، للكاتب الصحفي طارق الطاهر على مدار حياته بدءا من شهادة إتمام المرحلة الابتدائية ويظهر فيها توقيع محفوظ باللغتين العربية والأجنبية وكذلك شهاداته في المراحل الدراسية المختلفة حتي حصوله على ليسانس الآداب من الجامعة المصرية .

بالإضافة إلي المستندات الوظيفية الخاصة بالراحل الكبير منها: القرارات الوزارية بتقلده رئاسة مؤسسة السينما، إقرارات الذمة المالية، القرار الوزاري بضمه لمجلس إدارة جامعة الثقافة الحرة (الجامعة الشعبية)، بالإضافة إلى العديد من أوراقه الخاصة مثل: كشف الممتلكات، تقارير العمل السرية، والقرارات التي تخص فترة توليه للرقابة على المصنفات الفنية وأهم القرارات التي اتخذها.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بركان سترومبولي في إيطاليا يثور من جديد