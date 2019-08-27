الموسيقات العسكرية المصرية تتصدر التصويت على موقع المهرجان الدولي (صور+فيديو)

تواصل الموسيقات العسكرية المصرية التابعة للقوات المسلحة عروضها المميزة ضمن المهرجان الدولي الـ 12 للموسيقات العسكرية "برج سباسكي" الذي تجري فعالياته في العاصمة الروسية موسكو.

وقد قدم الفريق عروضه في الشوارع والميادين وسط إعجاب وفرحة بديا على وجوه الجماهير والمارة، ممن أبهرتهم الأزياء الفرعونية وأداء الفرقة الموسيقية. كما أطلقت إدارة المهرجان في موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت تصويتا على أفضل الفرق العسكرية المشاركة بدأ في 23 أغسطس الجاري، ويستمر حتى 1 سبتمبر، ويحدد على أساسه أفضل العروض المشاركة في فئتين: الفرق الروسية، والفرق الأجنبية، حيث تتصدر الموسيقات العسكرية المصرية التصويت على الموقع بنسبة 32.5% من مجموع الأصوات، تليها فرقة وحدة الشرف للحرس الوطني لجمهورية كازاخستان بنسبة 29.8%، ثم فرقة المدرسة العسكرية العليا لجمهورية أذربيجان بنسبة 18.7%.

Sputnik Sergei Mamontov

Sputnik Sergei Mamontov

Sputnik Sergei Mamontov

Sputnik Sergei Mamontov

كما أعلن المتحدث العسكري المصري، عبر بيان له، أن الفريق السيمفوني العسكري يواصل تقديم عروضه القوية خلال فعاليات المهرجان الدولي، مقدما العديد من المقطوعات المصرية والعالمية، إلى جانب بعض أشهر المقطوعات الروسية، من خلال مجموعات النفخ الخشبية والنحاسية وآلات الإيقاع، مصحوبة بتشكيلات حركية عالية الأداء نالت إعجاب الحاضرين.

المصدر: RT