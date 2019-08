إطلالة جديدة لكيم كاردشيان على غلاف موقع عربي

View this post on Instagram

“I do agree that fame can be addictive and it took me a long time to recognize how lost you can become when you put too much focus on it. Before, I was obsessed with fame, like, embarrassingly obsessed, but my focus has shifted.” @kimkardashian opens up in her most honest interview to date as she stars on her first-ever #voguearabia cover. Interviewed by husband #kanyewest and art directed by Manfred Thierry Mugler, the debut offers an intriguing glimpse into the surreal world of the entrepreneur and reality TV queen. Head to Vogue.me for more about the shoot, as well as more candid quotes from #KimKardashian about her family and relationships. Cover 1 of 3. Kim wears @muglerofficial by @cadwallader "نعم أوافقك على أن الشهرة يمكن أن تسبب الإدمان، وقد استغرقت وقتاً طويلاً حتى أستوعب حجم الضياع الذي يمكن أن يصل إليه المرء إن ركز عليها أكثر من اللازم. كنت مهووسة بالشهرة هوساً محرجاً، ولكنّ تركيزي تحوّل". #كيم_كارداشيان_ويست تفتح قلبها في أكثر مقابلاتها شفافيّة حتى الآن، مع ظهورها للمرّة الأولى على غلاف موقع ڤوغ العربيّة. أجرى معها هذا اللقاء زوجها النجم #كانييه_ويست وأداره إبداعياً المصمم #تيري_موغلر، كاشفاً للمرّة الأولى لمحة مثيرة للاهتمام في العالم السريالي الذي تعيشه سيّدة الأعمال وملكة تلفزيون الواقع هذه. شاهدوا المزيد من جلسة التصوير، واقرؤوا بعضاً مما قالته كيم كارداشيان ويست عن العائلة والعلاقات في موقع #ڤوغ_العربية. الغلاف الأول من ثلاثة. Editor-in-chief: @mrarnaut Photography: @txemayeste Art direction: @manfredthierrymugler Fashion director: @katieellentrotter Hair: @joeygeorge Makeup: @hungvanngo Set: @cristinaramosatelier Production: @glamprcom