إطلالة جديدة لكيم كاردشيان على غلاف موقع عربي

ظهرت نجمة عروض الواقع التلفزيوني وعارضة الأزياء الأمريكية، كيم كاردشيان، مؤخرا على غلاف "فوغ أرابيا" Vogue Arabia في حوار شيق.

نشر الموقع إعلانا عن حوار النجمة الأمريكية في صفحته على "إنستغرام"، حيث تتحدث كاردشيان حول إحساسها بالشهرة، واهتمامها بها، قائلة إن الشهرة إدمان، واستغرقت زمنا طويلا كي تتخلص منه، واعترفت بأنها كانت مهووسة بالشهرة هوسا "محرجا".

وتقول صفحة الموقع إن الحوار مع كاردشيان هو من أكثر حواراتها شفافية، فهو يفتح نافذة على عالمها "السريالي" الغريب، وقد أجرى الحوار معها زوجها النجم كانييه ويست وأخرجه فنيا المصمم تيري موغلر.

المصدر: إنستغرام