أفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، اليوم الاثنين، بأن مادوكس جولي بيت، الابن الأكبر للممثلة الأمريكية أنجلينا جولي، التحق بجامعة يونسي في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين.

وحضر مادوكس حفل الالتحاق بكلية أندروود الدولية (UIC) لجامعة يونسي، صباح اليوم، في حرم جامعة يونسي الدولي في سونغ دو بمدينة إنتشون، حيث سيبدأ حياته الجامعية هناك لمدة سنة واحدة.

وسبق أن زارت جولي مع مادوكس بعض مرافق الحرم الدولي في 21 أغسطس، غير أنها لم تحضر حفل الالتحاق.

وصرح مسؤول في جامعة يونسي، بأن مادوكس يقيم حاليا في السكن الجامعي في الحرم الدولي مثل الطلاب الآخرين.

يذكر أن جولي تبنت مادوكس من كمبوديا في عام 2002، ومن المعروف أن مادوكس يهتم بالثقافة الكورية الجنوبية ويحب أغاني الـ "كي بوب".

Happy 16th birthday Maddox Chivan Jolie-Pitt ❤️🎂🎊🎉 pic.twitter.com/jVsh3CKGk9 — Angelina Jolie fan (@angiejoliedaily) August 5, 2017

🆕 The way Maddox smiled at his mom 😍 • #AngelinaJolie talks with the students of Yonsei International campus while checking Maddox' Dorm in Songdo. pic.twitter.com/Tx4F2kllmS — Très𖤍 (@ThenaXMalef) August 21, 2019

المصدر: "يونهاب"