 
مباشر

بالفيديو.. الابن الأكبر لنجمة هوليوود أنجلينا جولي يلتحق بجامعة في كوريا الجنوبية..

الثقافة والفن

بالفيديو.. الابن الأكبر لنجمة هوليوود أنجلينا جولي يلتحق بجامعة في كوريا الجنوبية..
Reuters / Luke MacGregor
نجمة هوليوود أنجلينا جولي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mbd9

أفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، اليوم الاثنين، بأن مادوكس جولي بيت، الابن الأكبر للممثلة الأمريكية أنجلينا جولي، التحق بجامعة يونسي في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين.

وحضر مادوكس حفل الالتحاق بكلية أندروود الدولية (UIC) لجامعة يونسي، صباح اليوم، في حرم جامعة يونسي الدولي في سونغ دو بمدينة إنتشون، حيث سيبدأ حياته الجامعية هناك لمدة سنة واحدة.

وسبق أن زارت جولي مع مادوكس بعض مرافق الحرم الدولي في 21 أغسطس، غير أنها لم تحضر حفل الالتحاق.

وصرح مسؤول في جامعة يونسي، بأن مادوكس يقيم حاليا في السكن الجامعي في الحرم الدولي مثل الطلاب الآخرين.

يذكر أن جولي تبنت مادوكس من كمبوديا في عام 2002، ومن المعروف أن مادوكس يهتم بالثقافة الكورية الجنوبية ويحب أغاني الـ "كي بوب".

المصدر: "يونهاب"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بعد الغارات الإسرائيلية على دمشق.. حسن نصر الله يتوعد الجيش الإسرائيلي في الحدود "بدءا من الليلة"