الكشف عن المقطع الترويجي للجزء القادم من "رامبو" (فيديو)

كشفت الشركة المنتجة للسلسلة الأسطورية "رامبو" عن المقطع الترويجي للجزء القادم والأخير، والذي يحمل اسم Rambo:Last Blood، من بطولة النجم العالمي، سيلفستر ستالون.

وأضافت شركة Lionsgate Films أن الفيلم سيدخل صالات العرض بتاريخ 20 سبتمبر القادم، في حين تظهر عائلة البطل رامبو لأول مرة ضمن هذا الجزء.

وتدور أحداث الأجزاء الأولى من الفيلم حول مقاتل سابق في فيتنام، اسمه جون رامبو، يعيش في تايلاند في منطقة حدودية بالقرب من بورما. ومع اندلاع الحرب الأهلية هناك، يتوجب على رامبو إنقاذ فريق مغامر دخل بورما لإنقاذ حياة الأبرياء فيها.

المصدر: يوتيوب