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كشف تفاصيل هامة عن الجزء القادم من "جيمس بوند"

الثقافة والفن

كشف تفاصيل هامة عن الجزء القادم من
You-Tube: Movie Trailers Source
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أعلن الفريق المنتج للجزء الخامس والعشرين من السلسلة الأسطورية، "جيمس بوند"، عن تفاصيل جديدة وغير مسبوقة حول الفيلم.

وكتب فريق الإنتاج عبر موقع "تويتر" أن اسم الفيلم هو No Time to Die، وأن موعد عرضه في قاعات السينما العالمية سيكون في شهر أبريل من عام 2020.

ومجددا، يلعب دور البطولة الرئيسي في الفيلم، النجم البريطاني، دانييل كريغ، في حين يؤدي النجم الأمريكي المنحدر من أصول مصرية، رامي مالك، دور الشرير هذه المرة.

كما يشارك في التمثيل كل من نعومي هاريس، ليا سيدو، وبن ويشا، ولا زال تصوير الفيلم مستمرا في الوقت الراهن، وتحديدا في إيطاليا.

وفي شهر مايو، تعرض البطل دانييل كريغ لإصابة في الكاحل خلال تصويره مشاهد صعبة للفيلم القادم، في جامايكا، لكن الحادث لم يسفر عن أي تأخير في جدول التصوير. 

المصدر: Esquire Magazine

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