السجاد الأذربيجاني التقليدي - تميمة ووسيلة شفاء وزينة للبيت التقليدي

حرفة حياكة السجاد معروفة منذ غابر الأزمان في أذربيجان، حيث تبدأ الفتيات تعلمها في بعض المناطق الريفية منذ الخامسة من عمرهن.

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ويقول أهل أذربيجان إن السجاد يرافق الإنسان طوال حياته حيث يمشي الطفل خطواته الأولى على السجاد، ويشيع الميت إلى مثواه الأخير وهو ملفوف بالسجاد...

ومن أبرز معالم العاصمة الأذربيجانية المثيرة للاهتمام متحف السجاد، ولا سيما أنه يشبه سجادة ملفوفة، تذكِّر ضيوف المدينة بالدور الهائل الذي يلعبه السجاد في ثقافة هذا الشعب.