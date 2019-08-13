أمين أغالاروف.. صديق ترامب، ومؤسس مهرجان باكو الموسيقي على بحر قزوين

أسس المغني ورجل الأعمال الأذري أمين أغالاروف مهرجانا موسيقيا في باكو عام 2016، وهو يقام منذ ذلك الحين كل عام على بحر قزوين، ويجمع أشهر الفنانين الروس والأجانب.

يعد أمين أغالاروف أشهر شخصية في بلاده، وخاصة بعدما دعاه المدعي الأمريكي الخاص روبرت مولر إلى جلسة استجواب لم يحضرها رجل الأعمال الأذري بشأن تدخل روسيا المزعوم في الانتخابات الأمريكية.

في التقرير التالي يحكي المغني قصة مشاركة دونالد ترامب في أحد كليباته الموسيقية.