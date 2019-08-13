مايا دياب تخرج عن المألوف في ثيابها! (صورة)

استعرضت الفنانة اللبنانية، مايا دياب، من خلال صورة عبر حسابها على تطبيق "إنستغرام" إطلالة جديدة غير مألوفة، أثارت من خلالها ضجة كبيرة بين متابعيها الذين يتجاوز عددهم السبعة ملايين.

واختارت دياب هذة المرة في إطلالتها أن تحمل حقيبتين نسائيتين، وهو أمر غير مألوف لدى النساء، وأكملت إطلالتها من خلال إكسسوار غريب التصميم عبارة عن قفاز من الجلد.

المصدر: مواقع نت