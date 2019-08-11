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"القيصر" يزور مركز الحسين للسرطان بالأردن

الثقافة والفن

الفنان العراقي كاظم الساهر
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زار الفنان العراقي كاظم الساهر، أمس السبت، مركز الحسين للسرطان في الأردن.

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وقام "القيصر" بجولة في مختلف المرافق والأقسام وتعرف على أحدث التقنيات العالمية المتوفرة فيه، كما تخللت زيارته الاطمئنان على أحوال الأطفال ممن يتلقون العلاج في المركز.

وخلال جولته، أبدى الساهر إعجابه الشديد بالمستوى المتقدم للرعاية الشمولية التي يقدمها المركز للمرضى الأطفال والكبار من مختلف أنحاء الوطن العربي، مشيرا إلى اعتزازه بوجود مثل هذا الصرح الطبي الذي يعد مفخرة عربية حقيقية على كافة المستويات.

وفي وقت سابق، وجهت نقابة الفنانين الأردنيين إنذارا عدليا للفنان العراقي قبل حفليه المزمع إقامتهما في عمان. ووفقا للإنذار فإن الساهر يمارس نشاطه في الأردن دون أخذ تصريح من نقابة الفنانين الأردنيين.

وطالبت النقابة "القيصر" بدفع مبلغ قدره 44 ألف دولار، عن 4 حفلات له في الأردن، بعد أن قدرت دخله من كل حفلة بـ 110 آلاف دولار.

المصدر: وكالات

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