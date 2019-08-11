كونسرفاتوار تشايكوفسكي يُمنح شهادة دولية

أفاد مدير كونسرفاتوار موسكو، ألكسندر سوكولوف، بأن لجنة الاتحاد الأوروبي انتهت من التفقد السنوي لشؤون كونسرفاتوار "تشايكوفسكي" الحكومي في موسكو.

وتوصلت اللجنة إلى استنتاج مفاده بأن الكونسرفاتوار الذي يحمل اسم المؤلف الروسي الشهير، بيوتر تشايكوفسكي، يستحق منحه شهادة دولية.

أشار سوكولوف إلى أن اللجنة لم تفحص الوثائق والمستندات فحسب بل وأجرت استطلاع رأي الأساتذة والطلاب، بمن فيهم طلاب الدراسات العليا واتخذت قرارا بمنح الكونسرفاتوار فئة 5 نجوم حسب تصنيفها.

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وأوضح سوكولوف أن هذا الأمر يمنح خريجي وأساتذة الكونسرفاتوار الحق بالعمل في المؤسسات الحكومية الأجنبية وعقد اتفاقيات قانونية معها.

وأعاد سوكولوف إلى الأذهان أن كونسرفاتوار موسكو يحقق حاليا عددا من المشاريع الإنشائية الجديدة، بما فيها مجمع سكني للطلاب وقاعتان موسيقيتان ومسبح وموقف للسيارات.

ويتوقع أن ينشأ هناك في المستقبل مسرح أوبرا جديد.

يذكر أن كونسرفاتوار "تشايكوفسكي" في موسكو الذي تم تأسيسه عام 1866 يعتبر من أهم المؤسسات الموسيقية الرائدة في روسيا. ويضم 8 كليات للبيانو والأوركسترا والغناء وتاريخ الموسيقى ورفع الكفاءة وقيادة الفرق السيمفونية وغيرها.

المصدر: تاس