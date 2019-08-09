المطربة اللبنانية نجوى كرم تتخطى الفن وتتحدث عن السياسة

علقت المطربة اللبنانية المشهورة، نجوى كرم، أمس الخميس على الوضع السياسي والاقتصادي السائد في لبنان.

وغردت المطربة عبر حسابها في "تويتر"، قائلة إن "السياسة الناجحة من اقتصاد ناجح، والبلد الذي يتمتع باكتفاء ذاتي هو بلد يخطط لمستقبل ناجح"، وأرفقت التغريدة بـ "هاشتاغ" نهار الصناعة الوطنية".

L siyeesi l neej7a men ektisaad neeji7, wel balad lli 3andou ektifee2 zeeti houwwi balad 3am ykhattit la mousta2bal neeji7#نهار_الصناعة_الوطنية — Najwa Karam (@najwakaram) 8 августа 2019 г.

وتعتبر شمس الأغنية اللبنانية، نجوى كرم، من أكثر الفنانات اللواتي يتفاعلن مع الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي