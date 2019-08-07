مصر.. نقل مسلة رمسيس الثاني من الزمالك إلى مدينة العلمين الجديدة (صور)

أعلنت وزارة الآثار المصرية عن وصول مسلة الملك رمسيس الثاني إلى مدينة العلمين الجديدة، حيث كانت معروضة في حديقة الأندلس بحي الزمالك بالقاهرة.

من جهته، أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مصطفي وزيري، بأن "قرار النقل جاء بعد موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية وأن فريق العمل من أثريي ومرممي الوزارة قاموا بإجراء دراسة ووضعوا تقريرا شاملا عن حالتها قبل عملية النقل".

وأضاف: "جرى اتخاذ كافة إجراءات السلامة والتأمين لها، وقام فريق من مرممي الوزارة بأعمال الترميم الأولى وتدعيم وتغطية أجزاء منها بـ(الفوم المقوي)، ووضعت المسلة في قفص من الحديد لضمان ثباتها مع استخدام وحدات مضادة للاهتزازات أثناء عملية النقل".

وأشار وزيري، إلى أن المسلة واحدة من مجموعة أقامها الملك رمسيس الثاني لتزين معبده في "بررعمسو"، ثم نقلت إلى مدينة "صان الحجر" بمحافظة الشرقية، ومن ثم إلى حديقة الأندلس بالزمالك عام 1956.

والمسلة مصنوعة من حجر "الجرانيت الزهري" ويصل وزنها إلى حوالي 90 طن، ويبلغ ارتفاعها حوالي 14 متر، ويزين جوانبها الأربعة نقوش وألقاب الملك رمسيس الثاني.

RT

RT

المصدر: RT