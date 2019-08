لوبيز تلهب بصوتها الأجواء في العاصمة الروسية! (فيديو)

أحييت النجمة العالمية، جينيفر لوبيز، حفلا غنائيا ضخما في العاصمة الروسية، موسكو، في 4 أغسطس الجاري، ضمن جولتها الفنية العالمية، It's my party.

وأدت النجمة خلال الحفل مجموعة من أغانيها المميزة، منها: Get Right، On The Floor، Jenny From The Block، وغيرها، في حين لاقى الحدث إقبالا كبيرا من المعجبين.

كما تميز الحفل بعروض رقص استعراضية نالت إعجاب كثير من الحضور، طيلة ساعة ونصف الساعة، بلا انقطاع.

ولعل أكثر اللحظات تأثيرا في الحفل، هي عندما غنت لوبيز على المسرح برفقة ابنتها إيما (11 عاما)، إذ أديتا معا أغنية Titanium الشهيرة.

ومع نهاية الحفل، نشرت النجمة العالمية مقطعا صغيرا بتعليق: "ليلة ملحمية في موسكو! شكرا جزيلا لكل من حضر#itsmypartytour. أحبكم جميعا!".

بدأت لوبيز جولتها العالمية في شهر يونيو الماضي، حيث أحيت 30 حفلة في الولايات المتحدة، ومن ثم انطلقت إلى المسرح العالمي، عندما أحيت حفلة في تل أبيب، في 1 أغسطس الجاري، وذلك قبل أن تتوجه إلى موسكو.

