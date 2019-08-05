أبو فرحات تنتفض ضد أوضاع لبنان والقمع الديني: أنا مؤمنة

رفضت الممثلة اللبنانية ندى أبو فرحات الوصاية الدينية على الفن وأكدت مشاركتها في الحفل الذي دعت إليه مجموعة من الفنانين والفنانات تضامنا مع فرقة "مشروع ليلى" رفضا لقمع أهل الفن.

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وسيقام الحفل تحت عنوان "صوت الموسيقى أعلى"، عند السابعة مساء من يوم الجمعة المقبل في "أريسكو سنتر"ببيروت.

وكانت إدارة مهرجانات بيبلوس الدولية المنعقدة في مدينة جبيل الأثرية، قد ألغت حفل "مشروع ليلى" المقرر في 9 أغسطس الجاري، بعد أن أثارت مشاركة الفرقة جدلا واسعا في لبنان، حيث واجهت اتهامات بالإساءة للديانة المسيحية والمساس بالمقدسات والتجديف، فشجبت مطرانية جبيل المارونية "أهداف الفرقة ومضمون الأغنيات التي تؤديها".

أبو فرحات أرفقت إعلان مشاركتها بتعليق حمل أبعاد المواطن والفنان، فكتبت: "أنا إنسانة مؤمنة. أؤمن بالانفتاح وحرّية التعبير، بالعلم والتحضر، بالفن والجمال". وأضافت:"لا أحب الأرغيلة وتضييع الوقت، لا أحب الأغاني التي لا تحترم المرأة وتتهكّم على حقوقنا والتي يرقص عليها 90% من اللبنانيين رجالاً ونساء. لا أحب كل من يرمي نفاياته على الطرق والبحار ويعود لأداء الصلاة في الجوامع والكنائس".

وتابعت: "لا أحب مَن يخالف أثناء قيادته السيارة ويعرّض حياتي للخطر وواضع رموز دينية داخل سيارته. لا أحب الرصاص بالأفراح والأحزان لأنها أيضا تعرض حياتي وحياة عائلتي للخطر".

وخلصت للقول: "لا أنتمي إلى أي حزب. أريد كهرباء ومياه وضمان شيخوخة وطرقات آمنة ومتحضرة، أريد أن يكون العلم مجانا والأمان أولوية"، خاتمة: "أريد ابن الـ18 ألا يسجن إذا تعاطى سيجارة حشيشة، ويسجن بدلا منه كل من يتعاطى فسادا ونهبا".

المصدر: وسائل التواصل الاجتماعي