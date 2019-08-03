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بالفيديو.. فتاة تثير رعب كاظم الساهر في لبنان

الثقافة والفن

بالفيديو.. فتاة تثير رعب كاظم الساهر في لبنان
Reuters
الفنان العراقي كاظم الساهر
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أطل الفنان العراقي كاظم الساهر يوم الخميس على جمهوره في لبنان متوجا أعوامه العشرين في مهرجانات "بيت الدين" الدولية.

وجاء هذا الحفل ضمن ثلاث حفلات متتالية بمناسبة مرور 20 عاما على صعود الساهر سنويا إلى خشبة هذا المهرجان الصيفي البارز، لكن نسخة هذا العام كانت مختلفة عن سابقاتها، حيث أقدمت فتاة عشرينية على اعتلاء المسرح بينما كان كاظم يشدو بأغنية "عيد العشاق".

وحاول طاقم الحراسة منعها لكن الساهر رفض وأصر على التقاط صور "سيلفي" معها بعد أن أوقف الغناء لدقائق، قائلا لها "أرعبتيني".

من جهتها، قالت رئيسة المهرجان نورا جنبلاط في تصريح ل‍وكالة "رويترز" إنها من أجمل الليالي التي قدمها كاظم الساهر في بيت الدين على مدى 20 عاما متواصلة.

وأضافت: "كانت ليلة سحرية خاصة مع الأوركسترا الكبيرة المؤلفة من 100 عازف بين الأوركسترا العراقية والفلهارمونية وعشرين صوتا من الكورال.

المصدر: "رويترز"

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