مسابقة أندريه ستينين تعلن نتائج التصويت على الإنترنت (صورة)

أعلن يوم أمس، 1 أغسطس، عن الفائز بجائزة التصويت على الإنترنت لأفضل صورة في مسابقة أندريه ستينين الدولية للصحفيين المصورين الشباب.

ووفقا للمستخدمين، فإن أفضل صورة كانت تلك التي التقطتها عدسات المصور الجنوب إفريقي من كيب تاون، جوستين سوليفان، وهي بعنوان "تنكيل" Disconnection. وتتناول الصورة موضوع الممارسات اللاإنسانية التي يقوم بها الصيادون ضد الفيلة في شمال بوتسوانا، لاصطياد العاج.

ووفقا للمصور الصحفي فإن وصوله للتصفيات النهائية في هذه المسابقة هو أمر سعيد وحزين في الوقت نفسه، حيث أنه "سعيد لأن موضوعا كهذا سوف يطرح على نطاق واسع، وسوف يتصدر عناوين الصحف في جميع أنحاء العالم، وستثار القضية من جديد. لكنه أمر حزين أن نتذكر كم الخسائر البيئية التي نعانيها، ونتصور كيف تم ذبح وتقطيع والتنكيل بهذا الفيل بأكثر الطرق بشاعة وقسوة، في ظل عجزنا التام عن تغيير أي شيء في الوضع الراهن".

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وتابع سوليفان: "أنا فخور حقا بهذه الصورة، ومتأكد أنها سوف تسهم في طرح نقاش حول الحفاظ على الأفيال".

وقد فازت صورة "تنكيل" بأكثر من ربع جميع الأصوات التي أدلى بها المستخدمون عبر الإنترنت، ومن المزمع أن تعلن نتائج المسابقة الرسمية في 10 سبتمبر، من خلال حفل رسمي يقام في موسكو، ينطلق بعدها معرض الصور الفائزة في جولة فنية للعرض بجميع مدن العالم.

وتحمل المسابقة اسم أندريه ستينين، وهو مصور صحفي روسي شاب، لقي حتفه في عملية قصف بمنطقة النزاع جنوب شرق أوكرانيا، 6 أغسطس 2014. وهي مسابقة سنوية يشارك فيها مصورون صحفيون شباب، تتراوح أعمارهم بين 18 و 33 عاماً.

المصدر: RT