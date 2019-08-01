مهرجان أسوان لأفلام المرأة يتلقى طلبات المشاركة

بدأ مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في تلقي طلبات المشاركة في دورته الرابعة، والتي ستعقد في شهر فبراير المقبل.

وتتلقى إدارة المهرجان طلبات المشاركة على الموقع الرسمي للمهرجان، حيث ينظم المهرجان مسابقتين: الأولى للفيلم الطويل (روائي/تسجيلي/تحريك)، والثانية للفيلم القصير أقل من 60 دقيقة (روائي/تسجيلي/تحريك)، وتنص لائحة المهرجان ألا تكون الأفلام المتقدمة قد عرضت عرضا جماهيريا من أي نوع داخل مصر، وأن يتناول الفيلم إحدى قضايا المرأة، أو أن يكون الفيلم من إبداع المرأة على مستوى الكتابة أو الإخراج.

إقرأ المزيد

وتنظم المهرجان جمعية "مهرجان أسوان لأفلام المرأة" الأهلية، ويقدم عروضه بالمجان في مدينة أسوان في أقصى جنوب مصر (نحو 1000 كلم من العاصمة القاهرة).

وقد شهدت الدورات الثلاث الماضية للمهرجان نجاحا لافتا، وحضرها عدد من الشخصيات العامة والسينمائية المهمة، من بينهم المناضلة الجزائرية، جميلة بو حيرد، والنجم الأمريكي، داني غلوفر، والممثلة الرومانية، كريستينا فلوتور، والممثلة الألمانية، باربرا بوشيه، وغيرهم.

المصدر: RT