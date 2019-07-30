 
مباشر

وفاة أحد أهم مذيعي " الزمن الجميل" في تلفزيون المملكة العربية السعودية

الثقافة والفن

وفاة أحد أهم مذيعي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m6wv

توفي مساء الاثنين، المذيع السابق، محمد الرشيد العثمان، أحد أبرز فرسان التلفزيون السعودي لـ 4 عقود في مدينة الرياض. 

ونعى عديد من الإعلاميين الفقيد "الرشيد"، وأشادوا بمواقفه ومشاركته ومهمات عمله العديدة والمميزة، وبذله الجهد والعطاء أثناء عمله الإعلامي ومسيرته، إذ يعد أحد أبرز فرسان الإذاعة والتلفزيون، وأعد وقدم برامج مختلفة، وشارك في تغطية مناسبات رسمية، وقرأ نشرات الأخبار، ومن أشهر البرامج التي قدمها الراحل: "ونّة قلب"، و"استديو رقم 1".

ومن المقرر أن تقام عليه الصلاة، عصر اليوم الثلاثاء بمسجد الراجحي في مدينة الرياض، ويقام العزاء في منزله بحي العزيزية في الرياض.

وفاة أحد أهم مذيعي

وفاة أحد أهم مذيعي

وفاة أحد أهم مذيعي

وفاة أحد أهم مذيعي

المصدر: سبق

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا