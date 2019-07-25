 
مباشر
عاجل
أوكرانيا: احتجاز ناقلة نفط روسية بسبب تقييد حركة السفن الأوكرانية في مضيق كيرتش

وزيرة الثقافة المصرية تنعي"الحاوي" فاروق الفيشاوي

الثقافة والفن

وزيرة الثقافة المصرية تنعي
Facebook
فاروق الفيشاوي (1952-2019)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m66h

نعت وزيرة الثقافة المصرية، إيناس عبد الدايم، الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، ووصفته بـ "الحاوي" الذي سحر قلوب الجماهير بتنوع وإتقان أعماله.

وجاء في حديث الوزيرة أن الوزارة بجميع هيئاتها وقطاعاتها تنعي الفنان، فاروق الفيشاوي، الذي رحل عن عالمنا فجر اليوم، عقب صراع مع المرض، وقالت إن فن الدراما المصرية قد فقد أحد أبطاله، ممن ستظل ذكراهم خالدة في وعي الجماهير المصرية والعربية.

وزيرة الثقافة المصرية تنعي
Facebook
وزيرة الثقافة المصرية/ إيناس عبد الدايم

وفي تصريح خاص لـ RT أكدت عبد الدايم أن فاروق الفيشاوي قد أثر بصدقه، وعمق مشاعره، وبساطة أدائه في جماهير عريضة بطول الوطن العربي وعرضه، ودائما ما تميز استقباله في البلاد العربية بحفاوة منقطعة النظير، لقدرته الفائقة على الدخول إلى قلوب فئات وأطياف الشعوب العربية على اختلافها. وقد فقدت الدراما المصرية والعربية، برحيل الفيشاوي، أحد أعمدتها، وواحدا من أصدق الفنانين على الساحة السينمائية.

إقرأ المزيد
آخر ظهور لفاروق الفيشاوي قبل وفاته بأيام
آخر ظهور لفاروق الفيشاوي قبل وفاته بأيام

 ولد الفيشاوي عام 1952 في محافظة المنوفية، وحصل على ليسانس الآداب من جامعة عين شمس، ثم تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية، ولعب في بداية مشواره الفني عددا من الأدوار الصغيرة في السينما والتلفزيون، ولمع نجمه في فيلم "المشبوه" (1981) بالاشتراك مع النجم عادل إمام من إخراج سمير سيف، ثم في مسلسل "ليلة القبض على فاطمة" (1982) مع الفنانة القديرة أمينة رزق، والنجمة فردوس عبد الحميد وممدوح عبد العليم، من إخراج محمد فاضل. ثم انطلق بعدها إلى عالم النجومية، حيث جسّد عبر مشواره الفني الثري العديد من الشخصيات المختلفة والمركبة والتي تميز فيها الفيشاوي ببساطة وعفوية أدائه، إلى جانب وسامته وتألقه أمام الكاميرا.

من بين أعماله السينمائية: "الباطنية"، "أرجوك أعطني هذا الدواء"، "درب الهوى"، "قضية عم أحمد"، ومن آخر أفلامه كان "يوم للستات"(2016)، "قرفة بالزنجبيل" (2019).

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي بعد أزمة صحية