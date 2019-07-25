وزيرة الثقافة المصرية تنعي"الحاوي" فاروق الفيشاوي

نعت وزيرة الثقافة المصرية، إيناس عبد الدايم، الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، ووصفته بـ "الحاوي" الذي سحر قلوب الجماهير بتنوع وإتقان أعماله.

وجاء في حديث الوزيرة أن الوزارة بجميع هيئاتها وقطاعاتها تنعي الفنان، فاروق الفيشاوي، الذي رحل عن عالمنا فجر اليوم، عقب صراع مع المرض، وقالت إن فن الدراما المصرية قد فقد أحد أبطاله، ممن ستظل ذكراهم خالدة في وعي الجماهير المصرية والعربية.

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وفي تصريح خاص لـ RT أكدت عبد الدايم أن فاروق الفيشاوي قد أثر بصدقه، وعمق مشاعره، وبساطة أدائه في جماهير عريضة بطول الوطن العربي وعرضه، ودائما ما تميز استقباله في البلاد العربية بحفاوة منقطعة النظير، لقدرته الفائقة على الدخول إلى قلوب فئات وأطياف الشعوب العربية على اختلافها. وقد فقدت الدراما المصرية والعربية، برحيل الفيشاوي، أحد أعمدتها، وواحدا من أصدق الفنانين على الساحة السينمائية.

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ولد الفيشاوي عام 1952 في محافظة المنوفية، وحصل على ليسانس الآداب من جامعة عين شمس، ثم تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية، ولعب في بداية مشواره الفني عددا من الأدوار الصغيرة في السينما والتلفزيون، ولمع نجمه في فيلم "المشبوه" (1981) بالاشتراك مع النجم عادل إمام من إخراج سمير سيف، ثم في مسلسل "ليلة القبض على فاطمة" (1982) مع الفنانة القديرة أمينة رزق، والنجمة فردوس عبد الحميد وممدوح عبد العليم، من إخراج محمد فاضل. ثم انطلق بعدها إلى عالم النجومية، حيث جسّد عبر مشواره الفني الثري العديد من الشخصيات المختلفة والمركبة والتي تميز فيها الفيشاوي ببساطة وعفوية أدائه، إلى جانب وسامته وتألقه أمام الكاميرا.

من بين أعماله السينمائية: "الباطنية"، "أرجوك أعطني هذا الدواء"، "درب الهوى"، "قضية عم أحمد"، ومن آخر أفلامه كان "يوم للستات"(2016)، "قرفة بالزنجبيل" (2019).

المصدر: RT