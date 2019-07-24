السياح الخليجيون يتدفقون إلى سوتشي الروسية

افتتحت شركة الخطوط الجوية الإماراتية "فلاي دبي" رحلات مباشرة من مطار دبي الدولي إلى مدينة سوتشي الروسية على البحر الأسود جنوب البلاد

وقال راشد النوري، ممثل مدينة سوتشي في الإمارات، إن هذا الجسر الجوي المباشر شجع المواطنين الخليجيين على استكشاف هذه المدينة السياحية الفريدة، وخاصة بعد إعفاء مواطني دولة الإمارات من تأشيرات الدخول إلى روسيا.

وأضاف النوري في تصريح خاص لقناة RT أن مدة الرحلة الجوية من دبي إلى سوتشي لا تتجاوز 3 ساعات و15 دقيقة، مشيرا الى أن عوامل عدة ساهمت بتدفق السياح من دول الخليج الى هذه المنطقة تحديدا، وأهمها عامل الأمان والاستقرار وكذلك البنية التحتية الممتازة ومستوى الخدمات المميز مقابل الأسعار المعقولة، ناهيك عن الطقس المعتدل والمناظر البحرية والجبلية الخلابة، والفعاليات المتنوعة التي تقدمها هذه المدينة للسياح، سواء العائلية أو الفردية.

ونوه النوري الى أن شركة "واو سوتشي دبي" هي المزود الوحيد لمقاعد درجة رجال الأعمال على رحلات دبي- سوتشي- دبي، إلى جانب مقاعد الدرجة السياحية على "فلاي دبي"، وتقدم هذه الشركة حزمة واسعة من التسهيلات والخدمات ومنها مرافقة الوفود السياحية وتنظيم الجولات الاستكشافية، بالإضافة إلى خدمات الترجمة والمرافقة.

المصدر: RT