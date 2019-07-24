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أغرب من الخيال.. ريانا نفسها لم تصدق التطابق الكبير مع شبيهتها! (صور)

الثقافة والفن

أغرب من الخيال.. ريانا نفسها لم تصدق التطابق الكبير مع شبيهتها! (صور)
Instagram-© Wiese/face to face
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لم تتمكن النجمة الأمريكية الشهيرة ريانا من إخفاء مفاجأتها، وكاد يسقط هاتفها من يدها، عندما شاهدت صور "توأمها" الصغيرة.

ونشرت ريانا، المغنية والممثلة الأمريكية من أصل برباداني (باربادوس)، صورا لطفلة صغيرة تشبهها بشكل مدهش في حسابها على "إنستغرام".

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almost drop my phone. how?

Публикация от badgalriri (@badgalriri)

كما نشرت عارضة الأزياء ومقدمة برامج الواقع الأمريكية، تايرا بانكس، صورا للطفلة، آلاء، شبيهة ريانا أيضا، وأرفقتها بعبارة: "النجدة من فضلكم ساعدوني على معرفة لمن هذا الوجه الفتي (ريانا المصغرة) الرائع".

وذكرت صحيفة "لايف.رو"، ربما كانت عارضة الأزياء تايرا تبحث في الإنترنت عن وجه طفولي، لتعرض على صاحبته فكرة المشاركة في مجال الأزياء والموضة؟.

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ولم تقف دهشة المشاهير عند تايرا فقط، في نشرهم لصور الفتاة الصغيرة، حيث عبر الكثير منهم عن الشبه الكبير بينها وبين الفنانة ريانا.

ونشر مغني الراب الأمريكي، سنوب دوغ، تعليقا تساءل فيه: "منذ متى ظهرت لديك طفلة؟".

وبدورها قالت الممثلة الأمريكية خديجة حق في تعليق لها: "حسنا، الآن نعرف على الأقل كيف سيبدو طفلك".

واتضح أن اسم الفتاة آلاء وهي عارضة أزياء أطفال. وأن والدتها بريا كاي هي التي نشرت صورها في الأصل في "إنستغرام" عبر حسابها.

وعندما نشرت ريانا صورة لها مرفقة بصورة لآلاء، علقت الأم بفخر: "واو.. إنها طفلتي".

المصدر:لايف. رو

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