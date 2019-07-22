فيلم "المنتقمون-نهاية اللعبة" يحطم رقم "أفاتار" العالمي!

حقق فيلم "المنتقمون-نهاية اللعبة" رقما قياسيا عالميا جديدا في شباك التذاكر وأزاح صاحب الرقم القياسي السابق فيلم "أفاتار" إلى المركز الثاني.

وذكر موقع Variety نقلا عن بيانات شركة والت ديزني، أن فيلم "المنتقمون- نهاية اللعبة" حصد بحلول يوم السبت 20 يوليو الجاري في شباك التذاكر 2.7892 مليار دولار وسيحصل بكل تأكيد على 500 ألف دولار خلال يومي العطلة (20-21 يوليو) وهذا كاف لتسجيله رقما قياسيا جديدا.

وبلغت حصيلة الفيلم في شباك تذاكر أمريكا الشمالية 853 مليون دولار، وفي الصين 615 مليون دولار، وفي كوريا الجنوبية 105 ملايين دولار وفي البرازيل 85 مليون دولار وفي المكسيك 77 مليون دولار وفي بقية البلدان مجتمعة بلغت حصيلة شباك التذاكر 1.9 مليار دولار.

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وبدأ عرض فيلم "المنتقمون- نهاية اللعبة" عالميا في 24 أبريل 2019 وحقق نهاية الأسبوع الأول 1.2 مليار دولار.

وكان فيلم "أفاتار" للمخرج جيمس كاميرون قد حقق رقما قياسيا عالميا لشباك التذاكر عام 2010 وبلغت حصيلته 2.7897 مليار دولار.

وقبل ذلك أيضا حقق فيلم "تايتانيك" للمخرج نفسه أعلى رقم قياسي في مبيعات شباك التذاكر بتاريخ السينما آنذاك حيث جمع أكثر من ملياري دولار.

المصدر: نوفوستي