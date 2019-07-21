القصبي يطالب زميله بسيارتين قديمتين.. والسدحان يعتبرها "قلة مروءة"

اشتعلت نار الخلاف مجددا بين الفنانين عبد الله السدحان وناصر القصبي، بعدما رفع الأخير دعوى قضائية على زميله، يطالبه فيها بردّ سيارتين قديمتين، وهو ما وصفه شريكه بـ"قلة مروءة"

وكتب السدحان في تغريدة على موقع "تويتر": "اليوم تلقيت اتصالا من مكتب المحامي عبدالعزيز المحمدي، يقول فيه إن الفنان النجم العظيم الرائع المبهر رافع دعوى علي يطالب بسيارتين عندي في المزرعة موديل 82 وموديل 73 الي عنده سطحة يجي يحملها لدبي والزايد يشيله معها.. قلّت المروءة".

اليوم تلقيت اتصال من مكتب المحامي عبدالعزيز المحيمد يقول الفنان النجم العظيم الرائع المبهر رافع دعوى علي يطالب بسيرتين عندي في المزرعة موديل 82 وموديل 73 الي عنده سطحةً يجي يحملها لدبي والزايد يشيله معها .. قلت المرؤه — عبدالله السدحان (@Abdulsadhan) July 19, 2019

يذكر أن القصبي رفع منذ أسابيع دعوى قضائية ضد زميله الممثل السعودي عبد الله السدحان لفض الشراكة القائمة بينهما في شركة الهدف للإنتاج الإعلامي، التي يملكانها وأنتجا من خلالها مسلسلهما الكوميدي الشهير "طاش ما طاش" بأجزائه الـ 18، والذي توقف إنتاجه عام 2011، بعد الانفصال الفني بينهما.

الله يرحم ايام طاش ماطاش كانت بنت وحدة هي اللي تمثل دور الام والبنت والزوجة والخدامة والاخت الحين جواري وحركات الله يالدنيا — عبدالرحمن العبدالجبار 🇶🇦 (@Bo3oof17) July 4, 2015

لم يفوت الفنان السدحان فرصة، إلا وتحدث فيها بمرارة حول انفصاله عن "توأمه الفني" ناصر القصبي، وبلهجة مليئة بالحنق والأسف يقول السدحان "في قلبي زعل".. أما ناصر القصبي فصمت طويلا.

المصدر:"سبق"