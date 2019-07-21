أسدل اليوم الأحد 21 يوليو 2019 الستار على فعاليات "الأولمبياد العالمي للرياضيات" الذي تم تنظيمه بمدينة باث البريطانية، وشاركت فيه 112 دولة بينها 8 عربية.

وتصدرت الصين والولايات المتحدة نتائج هذه الحدث العالمي فيما حلت المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى عربيا و33 عالميا، حسبما نشره الموقع الرسمي للمسابقة imo-official.org.

وجاءت سوريا في المرتبة الثانية عربيا (55 عالميا)، والمغرب ثالثا (64 عالميا)، فيما ظفرت الجزائر بالمرتبة الرابعة (77 عالميا).

واحتلت تونس المرتبة الخامسة عربيا (74 عالميا)، تلاها العراق (93 عالميا)، ثم مصر (96 عالميا)، والإمارات (110 عالميا).

والأولمبياد العالمي للرياضيات هو مسابقة دولية تقام سنويا، حيث نظمت النسخة الأولى في رومانيا سنة 1959 وتنافست خلالها 7 دول، وتصدر البلد المضيف المرتبة الأولى حينها.

وتتضمن المسابقة إجراء اختبار ذي مستوى عال من الصعوبة يتكون من 6 أسئلة موزعة على يومين خصص لها (42 درجة)، يتم تقديم ثلاث مسائل في كل يوم على مدى 4 ساعات ونصف الساعة.

ويشارك في المسابقة طلاب ما قبل المرحلة الجامعية (أي دون سن العشرين عاما)، وتشارك كل دولة بفريق مكون من 6 طلاب كحد أعلى.

جدير بالذكر أن النسخة القادمة من المسابقة ستنظم في مدينة بطرسبورغ في روسيا من 8 وإلى 18 يوليو 2020.

المصدر: RT