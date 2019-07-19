شاهد.. واقعة مستفزة لعازف يجلس على أغلى بيانو في مصر ووزارة الثقافة تتحرك

قررت وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم، إقالة المسؤول عن متحف أم كلثوم وقصر المانسترلي العريق، بعد واقعة جلوس أحد العازفين فوق بيانو يعد الأغلى في مصر، عقب الانتهاء من العزف.

وأثارت الواقعة وفقا لصحيفة "الوطن" المصرية، حفيظة الفنانين والمثقفين بسبب تعامل العازف مع البيانو بشكل مستهتر، لتقرر وزيرة الثقافة تعيين الموسيقار هشام جبر مشرفا على المتحف والقصر، وفقا لما نشره الإعلامي خالد منتصر، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقال منتصر، في تصريحات لـ "الوطن"، إن الدكتورة إيناس عبد الدايم استجابت بشكل سريع لغضب المثقفين والفنانين والمفكرين، وتعاملت بحس الفنان الذي لم يرضه الاستهانة بالفن بشكل عام، وتواصلت مع المفكرين والمثقفين لامتصاص غضبهم والتعامل مع الأمر.

المصدر: الوطن