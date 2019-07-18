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"صراع العروش" يتلقى عددا خياليا من ترشيحات "إيمي"!

الثقافة والفن

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حقق مسلسل "صراع العروش" رقما قياسيا جديدا في عدد الترشيحات لجوائز "إيمي" حيث بلغ 32 ترشيحا لأعرق جوائز المسلسلات في العالم.

وذكرت وكالة "تاس" الروسية، أن من بين الترشيحات الـ 32 رشح "صراع العروش" لجائزة أفضل مسلسل درامي ولجائزة أفضل ممثل (الممثل كيت هارينغتون) ولجائزة أفضل ممثلة (إميليا كلارك).

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وستكون المنافسة الحقيقة على جائزة أفضل ممثل دور ثان التي ترشح لها 3 من ممثلي "صراع العروش": بيتر دينكلاج و نيكولاي كوستر والداو و ألفي آلن.

كما ستتنافس كل من الممثلات الأربع: لينا هيدي و صوفي تيرنر و مايسي ويليامز و غويندولين كريستي على جائزة أفضل ممثلة دور ثان.

وسيقام حفل توزيع جوائز "إيمي" في 22 سبتمبر 2019

يذكر أن جائزة إيمي هي أمريكية تمنح للمسلسلات والبرامج التلفزيونية المختلفة، وقد أنشئت عام 1949.

المصدر: تاس

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