رئيس دولة أوروبية يحلم بجائزة "أوسكار" لأفضل فيلم

أعرب سيرغي شيفر مساعد الرئيس الأوكراني عن ثقته بأن الرئيس فلاديمير زيلينسكي سيعود بعد الرئاسة إلى مهنته الأساسية التمثيل، وأنه يحلم معه بالفوز بجائزة "أوسكار" لأفضل فيلم.

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وقال: الرئيس سيكون قادرا على أن يبقى منتجا و"يخلق فيلما جيدا جيدا"، فنحن الاثنان ما زلنا نحلم بالفوز بجائزة "أوسكار" لأفضل فيلم.

وأضاف شيفر لصحيفة "ليفي بيرغ": "لم يعد زيلينسكي مجرد ممثل، لكنه أصبح أيضا منتجا كبيرا. إنه كاتب سيناريو ومنظم ومحرك ومدير تصوير ينقل العربات. أن يعود أو لا يعود ممثلا بعد الرئاسة، سؤال يهمني شخصيا سماع الإجابة عليه. لكنني متأكد من ذلك".

وكشف شيفر أنه يفكر مع الرئيس في الأيام التي يستطيعان فيها العودة إلى العمل في استوديو "كفارتال 95" لأن هذا الاستوديو هو مسألة حياتهما، التي ابتعدا عنها مؤقتا لأجل شيء مهم للبلد.

وأضاف: ما نقوم به الآن ليس شيئا مفضلا، رغم أننا تولينا هذا بكل مسؤولية... أنا أفكر في الأيام التي سأعود فيها إلى العمل... نريد صنع فيلم رائع بشكل عام، حلمنا هو جائزة "أوسكار".

وذكر أيضا أن زيلينسكي حصل على حوالى 1000 دولار عن كل حفل موسيقي كبير وقال المساعد الرئاسي في الوقت نفسه إن المبلغ يمكن أن يكون أكثر أو أقل بـ200 دولار في المتوسط حسب الحفل.

وختم شيفر بالقول: لا أرى شيئا خاطئا في حقيقة أن الرئيس يمكنه المشاركة في حفل "كفارتال 95". أعتقد أن هذا أمر طبيعي... أنت لا تفهم علم النفس لدينا ببساطة".

المصدر: "نوفوستي"