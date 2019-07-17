مبتكر"المفتش مونتالبانو".. وفاة الأديب الإيطالي أندريا كاميليري

توفي الأديب الإيطالي الشهير أندريا كاميليري، مبتدع شخصية المفتش مونتالبانو، يوم الأربعاء 17 يوليو عن عمر ناهز 93 عاما.

وأعلن خبر وفاة الأديب الإيطالي كاميليري تلفزيون "راي" الإيطالي الحكومي، نقلا عن إدارة مستشفى في روما، كان يعالج فيه إثر تعرضه لأزمة قلبية في يونيو الماضي.

وأمضى كاميليري جل حياته في الإخراج المسرحي والكتابة للسينما والتدريس، ولم يشتهر كأديب إلا في أواخر الستينيات. ونشر كاميليري كتابه الأول وهو في سن 53 عاما لكنه لم يحقق النجاح المرجو، فعزف عن الكتابة لعدة سنوات.

وألف الأديب الإيطالي أكثر من 100 كتاب. وتصدرت روايات المفتش مونتالبانو قوائم الكتب الأكثر مبيعا في إيطاليا وترجمت إلى 32 لغة وتحولت فيما بعد إلى مسلسل تلفزيوني.

وصدرت أحدث روايات كاميليري بعنوان "طباخ أليسون" في إيطاليا. وقال عام 2006 إنه أعد حلقة أخيرة يؤرخ فيها لوفاة المفتش بطل رواياته وإنها محفوظة لدى الناشر.

المصدر: وكالات